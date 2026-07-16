La infraestructura educativa en Colombia podría dar un giro con la propuesta de las denominadas Megaulas, un modelo impulsado por la Fundación Social Alberto Merani que combina innovación arquitectónica y una metodología pedagógica diferente para ampliar la cobertura escolar y disminuir los costos de operación.

La iniciativa, liderada por Alejandro De Zubiría, director de la fundación, plantea la construcción de espacios educativos mediante domos geodésicos, una estructura que, según sus promotores, permitiría atender hasta diez veces más estudiantes con una inversión significativamente inferior a la que requiere un colegio tradicional.

La propuesta surge en medio de los desafíos que enfrenta el sistema educativo colombiano tanto en acceso como en calidad. De acuerdo con cifras del Observatorio de Realidades Educativas de las universidades Icesi, Javeriana y de los Andes, apenas 13 de cada 100 estudiantes que comienzan su proceso escolar terminan el bachillerato con las competencias necesarias para ingresar a la educación superior o incorporarse al mercado laboral formal.

Los domos geodésicos buscan reducir tiempos y costos de construcción

Uno de los principales componentes del proyecto es su diseño arquitectónico. En lugar de las tradicionales edificaciones rectangulares, las Megaulas utilizan domos geodésicos, estructuras que distribuyen las cargas de manera uniforme y, según la Fundación Social Alberto Merani, no requieren una cimentación convencional porque el propio domo actúa como soporte estructural.

Este diseño permitiría reducir los tiempos de construcción y ofrecer una mayor resistencia frente a eventos sísmicos. La fundación sostiene que estas estructuras pueden soportar movimientos telúricos de alta intensidad, además de facilitar la implementación de nuevos espacios educativos en zonas donde la infraestructura escolar resulta insuficiente.

Megaulas, el modelo de domos geodésicos que promete ampliar la cobertura educativa y reducir costos Foto: Fundación social Alberto Merani

La fundación asegura que el modelo reduce significativamente los costos

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Según los cálculos presentados por la organización, el modelo permitiría importantes ahorros para el Estado.

Entre las ventajas expuestas por la fundación se encuentran:



Construir una Megaula costaría hasta diez veces menos que levantar un aula convencional.

Con el presupuesto destinado a un colegio tradicional sería posible crear capacidad para atender hasta diez veces más estudiantes.

El costo anual por estudiante disminuiría de cerca de 10 millones de pesos, registrado en el modelo oficial tradicional, a un rango estimado entre 1 y 2 millones de pesos.

Los impulsores del proyecto consideran que esta reducción permitiría ampliar la cobertura educativa sin incrementar de forma proporcional el gasto público.

El modelo pedagógico apuesta por grupos amplios y aprendizaje colaborativo

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La propuesta no se limita a modificar la infraestructura. También incorpora un cambio en la forma de enseñar.

Las Megaulas reúnen a cientos de estudiantes de diferentes edades en jornadas de aprendizaje que superan las cuatro horas, acompañados simultáneamente por varios docentes. La metodología está basada en los principios de la Pedagogía Conceptual, desarrollada por la Fundación Alberto Merani.

Este enfoque busca fortalecer competencias como el pensamiento crítico, la comprensión lectora, la capacidad de argumentación y el trabajo colaborativo, con el objetivo de mejorar el desempeño académico de los estudiantes.

De acuerdo con Alejandro De Zubiría, la meta es acercar los resultados educativos de Colombia a los estándares alcanzados por los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El directivo también sostiene que muchas de las nuevas urbanizaciones construidas en el país crecieron sin la infraestructura educativa suficiente, lo que ha generado un déficit de cupos escolares en numerosos municipios y ciudades.

La iniciativa de la Fundación Social Alberto Merani plantea un nuevo modelo de infraestructura y enseñanza para atender más estudiantes con menor inversión. Foto: Fundación social Alberto Merani

El piloto en Nemocón ya registra sus primeros resultados

La iniciativa comenzó a implementarse en 2022 mediante un proyecto piloto en el municipio de Nemocón, Cundinamarca.

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Según la Fundación Social Alberto Merani, durante este periodo ya se han graduado tres promociones de estudiantes y la institución ha logrado ubicarse entre las de mejor desempeño de la región en las pruebas Saber.

La organización afirma que el modelo opera de forma gratuita para las familias y busca ser financieramente sostenible, sin depender de subsidios permanentes ni de donaciones externas, aspecto que consideran clave para facilitar su expansión a otras regiones del país.

Las Megaulas también funcionarían como centros para la comunidad

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Además de su función educativa, los domos están concebidos como espacios de uso múltiple.

La propuesta contempla que las instalaciones puedan albergar actividades deportivas, recreativas, culturales y comunitarias, incluyendo proyecciones de cine, eventos sociales, actividades religiosas y espacios para la práctica deportiva.

Asimismo, la fundación plantea que estas estructuras puedan utilizarse para prestar servicios de salud o desarrollar programas de educación superior, aprovechando la versatilidad de los espacios.

Con este proyecto, la Fundación Social Alberto Merani propone un modelo que integra infraestructura, pedagogía y desarrollo urbano. La organización invita tanto a autoridades locales como a desarrolladores de proyectos de vivienda a considerar este tipo de construcciones como parte de la planificación de nuevos sectores residenciales, con el propósito de ampliar el acceso a la educación y fortalecer el tejido comunitario.