Menores no pueden casarse, pero sí cambiar su género en TI; no es coherente: Álvaro Rojas

En el marco del debate sobre la identidad de género y los derechos de los menores, ha surgido una controversia respecto a un nuevo borrador de decreto en Colombia. Esta propuesta permitiría que los niños y niñas, entre los siete a 17 años, cambien su género en documentos oficiales, como la tarjeta de identidad.

Esta iniciativa desató un intenso análisis por parte de expertos del derecho, quienes abogan tanto por la protección de los derechos de los menores como por la necesidad de preservarlos de decisiones que pueden tener un impacto trascendental en su vida futura.

La capacidad de decisión de los menores

Álvaro Rojas, notario en Bogotá y expresidente de la Unión Colegiada de Notarios, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre las reservas a considerar sobre la capacidad de los menores para tomar decisiones de tal envergadura, pues, cabe recordar, una vez cambien de género en su tarjeta de identidad, no podrán modificarlo después.

"Es importante que las normas que regulan el derecho de familia tengan la mayor coherencia, porque el estado civil de las personas lo define la Constitución y la ley, es único y definitivo y no se puede estar variando permanentemente, independientemente de la buena intención del decreto para facilitar estas modificaciones, arranca con un error grave y es 'corregir', no, no se corrige, porque cuando se propone una corrección es porque hay un error y en el registro inicial no es error, se inscribió conforme a la definición sexual que tenía la persona en la identificación del sexo”, explicó.

Publicidad

Rojas señaló que no es “coherente” este decreto porque un niño, entre los siete a 17 años, como lo establece la norma de ser aprobada, no tiene la capacidad aún para tomar tal decisión. En ese sentido, dijo que es incomprensible como sí apoyan este tipo de proyectos de ley cuando, por ejemplo, no está aprobado el matrimonio de menores de edad.

"Se propone protección de los menores y adolescentes en que no pueden realizar matrimonio los niños, pero ahora se autoriza que un niño pueda tomar una decisión tan trascendental donde no se cumple con unos elementos esenciales para la validez de cualquier contrato, como es la voluntad, la capacidad plena para tomar una decisión de esa magnitud. Entonces, un niño póngale siete, ocho, nueve, diez años, en mi entender, no está en la capacidad ni en la madurez mental ni personal ni decisión para decir cámbieme el sexo. Entonces eso es complicado", recalcó.

Publicidad

El rol del Estado y la representación Legal

El borrador de decreto propone que un funcionario del Estado, como un defensor familiar, pueda intervenir y autorizar el cambio de género de un menor, desplazando a los padres de su papel tradicional como representantes legales. Rojas advirtió que esto rompe el principio de legalidad y representa un riesgo para el bienestar del menor.

"Los representantes legales de los menores son los padres en ejercicio y el derecho de la patria potestad. Hoy se está desplazando la representación, porque el proyecto de feto, en otras palabras, es cualquier persona que lo comunique, llamemos al defensor de familia. Esto sería muy complicado y facilitar situaciones en derecho per sé porque sí, no me parece importante", insistió.