Menos horas de trabajo, más recargos y adiós al día de la familia: así quedaron las nuevas reglas

A partir de este mes de julio, el mercado laboral en Colombia se transforma. El aumento oficial del recargo dominical y festivo y la reducción definitiva de la jornada laboral máxima permitida, la cual pasa de 44 a 42 horas semanales a partir del 15 de julio.

Este paquete de medidas, que no permite la rebaja del salario básico de los trabajadores, busca modernizar las condiciones del país, pero, a la par, surge la desaparición de beneficios corporativos, como el 'día de la familia' y las horas libres semanales de capacitación.

¿Cómo funciona el recargo para domingos y festivos?

Desde el inicio de este mes de julio, el recargo establecido para quienes laboran los días domingos y festivos se elevó del 80% al 90%. Para un empleado que devenga el salario mínimo mensual vigente en 2026, fijado en $1.750.905, cumplir con una jornada ordinaria en un día dominical representará un ingreso diario superior a los 126.000 pesos colombianos.



Sin embargo, esta bonificación cuenta con una excepción legal. Si el contrato estipula que el trabajador descansa de forma habitual a mitad de semana, no tendrá derecho a percibir dicho recargo por el domingo trabajado.

Se acerca la disminución a 42 horas laborales

El próximo 15 de julio se ejecutará el paso más esperado de la ley 2101 de 2021, pues la jornada laboral máxima semanal se reducirá de manera oficial de 44 a 42 horas. Con este ajuste, los empleadores tendrán la flexibilidad de redistribuir el tiempo bajo dos modalidades. Primero, estructurar una semana de seis días con jornadas diarias de 7 horas, o diseñar un esquema de cinco días laborales que sumen 8 horas y 24 minutos diarios.

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Las autoridades del Ministerio del Trabajo han enfatizado que la hora de almuerzo o alimentación intermedia no forma parte de la jornada, por lo que este espacio de descanso no contabiliza dentro de las 42 horas obligatorias.

Se acaban los días de la familia

A pesar de que el sueldo no se puede tocar, con el inicio de la nueva jornada el 15 de julio, los jefes ya no estarán obligados a otorgar los tradicionales 'días de la familia', beneficio que permitía un día libre remunerado por semestre. De igual forma, las organizaciones con más de 50 colaboradores ya no tendrán el deber de destinar 2 horas semanales de la jornada laboral que eran usadas para actividades de recreación, deporte, cultura o capacitación interna.

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Este paquete de modificaciones no incluye a todos los empleados. Quedan completamente excluidos de esta reducción aquellos trabajadores que ya se encontraban bajo el modelo especial de jornadas sucesivas de 6 horas diarias y 36 horas semanales, dado que sus tiempos ya eran inferiores al límite legal.

Ante este panorama, el Gobierno nacional asume ahora la obligación recolectar la información y entregar al Congreso de la República un informe técnico que evalúe el impacto económico de la medida. De esta forma se determinará cómo influyó la reducción laboral en los índices de desempleo, la informalidad y la productividad real de las empresas, sirviendo como hoja de ruta para futuras reformas en el país.