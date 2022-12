Mi bebé nació viva: testimonio de exguerrillera a la que obligaron a abortar en Farc

En diálogo con El Radar de Blu Radio Patricia Caicedo, exguerrillera de las Farc, denunció que fue víctima de aborto forzado cuando militaba en las filas de ese grupo y detalló los vejámenes de que fue víctima desde su reclutamiento a los 11 años.

Publicidad

Patricia contó en BLU Radio que fue reclutada en la vereda Villa de la Paz, en el Meta, cuando apenas era una niña: “El comandante del frente era ‘Marín Sombra’ y el que me reclutó a mí fue un guerrillero que se llamaba Julián (…) Yo tenía 11 años, teníamos una finca con mi papá y mi madre. Cultivábamos café, yuca y plátano. Un día llegó la guerrilla a la casa y ahí tomé la decisión de ingreso y me llevaron”.

Aclaró que al interior de ese grupo mantuvo una relación amorosa con otro guerrillero y dijo que “nunca fue violada ni abusada”. Sin embargo, expresó que cuando cumplía 14 años en la guerrilla la obligaron a abortar.

Publicidad

“Tuve un aborto de 8 meses. Las represalias que tomaron contra mí fue porque mi compañero desertó y quedé sola cuando estaba embarazada. Informé al comandante de nosotros y me dijo que la orden que daba el secretariado es que tocaba abortar porque era prohibido tener un hijo en la guerrilla”, explicó la excombatiente en diálogo con El Radar.

Publicidad

Amplió que, pese a llevar más de 10 años en la guerrilla y tener un rango medio, el comandante de su frente le comunicó que “el reglamento es para todos por igual, las mujeres en la guerrilla no pueden tener hijos”.

Le podría interesar: La guerra produjo hechos que no debieron ocurrir: candidato de Farc sobre abortos

Publicidad

Al escuchar esto Patricia expresó su inconformidad, pues veía que varias de sus compañeras eran madres. “Me dijeron que en la conferencia nacional de las Farc quedó plasmado que las mujeres guerrilleras no podían tener hijos y a las que les dan permiso de tenerlo es por enfermedad u otras cosas”.

Publicidad

“Me llevaron a un campamento, me dieron cuatro pastillas y como a las seis de la tarde me empezaron contracciones. No me daban fuerte, entonces me doblaron la dosis de pastillas para que mi bebé se viniera. Mi bebé nació viva, duró 40 minutos y falleció”, contó Patricia.

A propósito de este tema, en días pasados, en el marco de la discusión de crímenes que deberán ser juzgados en la Jurisdicción Especial para la Paz, la Farc admitió en un comunicado que las guerrilleras embarazadas debían abandonar la guerrilla o abortar.

Publicidad

“Las mujeres embarazadas debían tomar la decisión de asumir su maternidad y retirarse de la fuerza o dar por terminado su estado. La decisión era de la mujer y respetada por la organización. Si existen casos donde se faltó a la norma, serán juzgados por la JEP y los hombres y mujeres en proceso de reincorporación, se someterán a los designios de los tribunales”, admitieron en la comunicación.