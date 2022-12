Mi papá estaba preocupado por riesgo de ataques en Nariño: hijo del coronel Ruiz

Diego Ruiz Cangrejo, hijo del teniente coronel Alfredo Ruíz Clavijo, comandante operativo de la Policía en Nariño, asesinado por la guerrilla de las Farc en una emboscada, destacó la labor de su padre para proteger a la población del departamento. (Lea también: ¿Quiénes eran el coronel Ruiz y el patrullero Marmolejo, asesinados por Farc? )

Según contó, el coronel Ruíz siempre estuvo preocupado de que se presentaran atentados en el departamento, aún más desde que la guerrilla de las Farc anunció que suspendían el cese al fuego unilateral el viernes 22 de mayo pasado.

“Siempre hablábamos del riesgo que existía, que era latente, sobre todo ahora que se rompió la tregua sí había mucha información de que iban a hacer unas acciones terroristas en el departamento y él estaba muy preocupado”, narró Diego Ruiz. (Lea también: Asesinato de dos policías en Nariño reaviva polarización sobre proceso de paz )

El hijo del coronel Ruiz contó los contactos que tuvo con su padre, previos a la emboscada en la que perdió la vida.

“Mi papá decidió quedarse unos minutos más, como una hora más (en el municipio de Córdoba), mientras verificaban la situación del posible atentado al oleoducto Transandino. Cuando la información no fue verificada, decidió devolverse a Ipiales y ahí fue cuando los emboscaron”, narró.

Finalmente, confesó que constantemente hablaba con su padre sobre el riesgo que existía en la zona, históricamente afectada por ataques guerrilleros.

“Todo el día hablábamos de cómo está porque yo conocía la situación en el departamento, yo le pregunté que a qué hora se iba y me dijo que ya iban hacia Ipiales, eso fue lo último que me dijo. Veinte minutos después me llamaron a darme la noticia, finalizó.