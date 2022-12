Mi papá no pidió al DAS cambio de escoltas: Carlos Fernando Galán

El senador Carlos Fernando Galán dijo en Mañanas BLU que su papá, Luis Carlos Galán, no pidió el cambio de escoltas, contrario a lo que afirma el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez. (Lea también: Se debe conocer la verdad en asesinato de Luis C. Galán: Carlos Fernando Galán )

Publicidad

“Mi papá no pide el cambio. Se pide un refuerzo de la escolta. La decisión es cambiar al jefe de la escolta por parte del general Maza Márquez y entra una persona sin experiencia y que se convirtió en un eslabón, no es la única ficha, de ese engranaje que llevó a una acción deliberada para que pudieran matar a Luis Carlos Galán”, dijo.