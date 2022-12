Mi partido político es la educación: Isabel Segovia

al exalcalde de Bogotá en esta carrera a la presidencia de la República.

“Soy un poco monotemática, a veces me da un poco de vergüenza. Espero que la vida no me demuestre lo contrario pero estoy convencida que con cambios estructurales en la educación de este país podemos vivir mejor”, manifestó Segovia.

“Mi partido político es la educación”, agregó la ex viceministra de Educación preescolar, básica y media durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien se ha destacado por sus objetivos inclinados hacia ese campo.

Por otro lado, aseguró que la semana pasada Peñalosa la invitó unirse a su campaña, algo que la tomó por sorpresa.

Es hija del exministro de Minas, Rodolfo Segovia, y actualmente es gerente de la Fundación Compartir. Además es reconocida por su labor en el sector educativo en el país.

Isabel Segovia se desempeñó en el Ministerio de Educación como directora de poblaciones y proyectos intersectoriales y como coordinadora del proyecto de educación rural. Desde allí trabajó en la formulación de la política educativa nacional para los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y el reconocimiento de su diversidad, e igualmente, en el diseño de la política de educación rural aplicable a los programas y direcciones del ministerio.

Segovia fue cofundadora y directora de la Corporación para el Desarrollo y la Gestión Social -CODESOCIAL-, profesora de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, gerente del Departamento de Educación de la Fundación Compartir, consultora para el sector social del Banco Mundial en Lima (Perú); investigadora asociada al Council on Hemispheric Affairs (COHA) y Oficial del Programa de las Américas de The Center for Democracy en Washington (EE.UU.).