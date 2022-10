“Mi primer beso fue con él”: desgarrador relato de joven violada por su padre

El caso de una joven de 18 años que fue abusada durante casi una década por sus familiares más cercanos conmociona Argentina.

La historia fue publicada por medios locales, entre ellos la cadena SanJuan8, noticiero de la provincia de San Juan, donde ocurrieron los hechos. La menor, que se identifica como Ana Paula, cuenta en una desgarradora entrevista televisiva que por siete años fue violada por su padre y su hermano, con la complicidad de su madre.

El diario El Clarín indica que Ana Paula presentó en enero de 2017 una denuncia contra sus familiares. Ahora, la Sala I de la Cámara Penal de San Juan inició el juicio por abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores, proceso en que los acusados fueron enviados a la cárcel de manera preventiva.

“No tuve infancia ni adolescencia tampoco porque ya en abril cumplo los 19 y, quiera o no, ya se me fue lo que uno más disfruta de la vida. A los nueve años mi papá empezó a manosearme. Mi primer beso, en realidad, lo tuve a esa edad con él”, cuenta la joven en una entrevista difundida por Internet.

En su relato, la menor dice que a los 12 años perdió su virginidad con su hermano “y a los 15 quedé embarazada de él. Mi mamá me daba pastillas, me daba muchas cosas”, añade al explicar que cuando era niña le habló de los abusos a su madre, pero no le creyó.

“Después, cuando yo más o menos tenía 14, mi mamá lo encontró a él. Yo estaba durmiendo y él siempre me despertaba manoseándome, tocándome, y ese día mi mamá se había ido a entregar el trabajo y cuando ella vino mi papá no había sentido la puerta. Justo había sentido los pasos de que iba a entrar a la habitación, entonces él me dio un empujón para que yo me acostara, me hice la dormida y mi mamá le preguntó qué estaba haciendo. Al otro día ella me preguntó sí él me estaba haciendo algo, pero yo se lo negué porque yo ya le había contado antes y ella no me había creído”, dijo a SanJuan8.

Al acudir ante tribunales, la joven contó su caso a medios de comunicación, que conocieron que la fiscal pidió 22 años de cárcel para el papá, 20 para el hermano y 12 para la madre.

Por su parte, la abogada Filomena Noriega, quien defiende a los acusados, pidió la absolución de sus clientes al argumentar que la menor pretendía quedarse con una casa propiedad de la familia y que por eso dijo que fue abusada.