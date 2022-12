“¿Mi tercer mandato? Sería tan malo como ‘The Hangover 3’”, responde Obama

que sería tan malo como la tercera y última película de la serie "The Hangover".

"¿Qué se siente ser el último presidente negro de Estados Unidos?", preguntó a Obama el comediante Zach Galifianakis en una entrevista difundida en el sitio humorístico de Internet "FunnyOrDie.com".

"¿Y qué se siente hablarle a un presidente por última vez?", replicó Obama.

"Le debe molestar no poder ser candidato por tercera vez" a la Presidencia, se aventuró Galifianakis, en alusión a la enmienda 22 de la Constitución - adoptada en 1947 - que limita a dos el número de mandatos presidenciales.

"No, creo que es una buena idea", respondió Obama riéndose de sí mismo. "Una tercera vez sería como hacer una tercera 'The Hangover'. ¿No funcionó mucho, no?", añadió con ironía para molestar a Zach Galifianakis, uno de los protagonistas de la tercera parte de esta saga.

"The Hangover 3", la última juerga de los cuatro amigos de la franquicia conocida en español como "¿Qué pasó ayer?" o "Resacón", fue una de las grandes decepciones de la taquilla estadounidense el año pasado. Apenas alcanzó a recuperar los gastos de producción y recaudó apenas 19% de los votos en el sitio "RottenTomatoes.com" que reúne las opiniones de críticos de cine.

Por el contrario, la primera película de la trepidante saga cinematográfica estrenada en 2009, protagonizada por Vin Diesel y Michelle Rodríguez, multiplicó casi 10 veces el costo de producción en la taquilla estadounidense.

Con el fin de enervar un poco más al hilarante Galifianakis, Obama estimó que el éxito de esta saga se debe principalmente a Bradley Cooper.

La insólita entrevista, difundida a través de un sitio de internet al que principalmente acceden jóvenes, tenía como objetivo principal promover la reforma del seguro de salud en Estados Unidos. El gobierno apunta a lograr que siete millones de personas adhieran al sistema antes de fines de marzo.

Con AFP