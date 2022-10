mandatario estadounidense hubiera negado que algún miembro de la Casa Blanca estuviese involucrado, The Washington Post revela lo contrario.

En el artículo publicado como ‘ Aides knew of possible White House link to Cartagena, Colombia, prostitution scandal ’, se reveló que Jonathan Dach, quien ese entonces era voluntario de la Casa Blanca, pidió frenar la investigación hasta después de las elecciones de 2012.

Dach trabaja ahora en el Departamento de Estado en la oficina para Asuntos Globales de la Mujer, y nunca estuvo involucrado en la investigación por intereses políticos.