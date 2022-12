Migración y lucha contra las drogas, temas principales de la reunión Duque-Macron

A las 5:40 de la tarde, hora europea, se encontraron en el jardín del Palacio del Elíseo los dos mandatarios que se abrazaron tras el recibimiento al presidente Duque con calle de honor e ingresaron a la sede de la Presidencia de la República Francesa, situada en el VIII Distrito de París, en la calle del Faubourg Saint-Honoré.

El encuentro duró 30 minutos y hubo varios temas de discusión, como el apoyo que dará Francia a Colombia para atender a los migrantes venezolanos que siguen llegando masivamente a territorio colombiano y la cooperación para la lucha contra las drogas.

“Uno, el apoyo del Gobierno francés en enfrentar el fenómeno de la crisis migratoria. No solamente han aportado recursos a los fondos regionales de la Unión Europea, sino que también quieren participar en la atención de problemáticas concretas en las zonas de frontera. Y eso también lo agradecemos profundamente”, resaltó el presidente Duque.

El primer mandatario resaltó también que Francia hace parte de los países que rechazan la permanencia en el poder de Nicolas Maduro:

“Y no puedo, también, dejar de expresar mi gratitud al presidente Macron, no solamente por haber acompañado la denuncia ante la Corte Penal Internacional, de Nicolás Maduro, sino también de su interés y su liderazgo para que tengamos una solución que permita al cese a la usurpación, un gobierno de transición y el llamado a elecciones libres en ese país”.

En cuanto a seguridad “se ha fortalecido mucho la cooperación, en términos de inteligencia, para enfrentar el tráfico de drogas en los dos países. Y creo que eso también ha sido uno de los temas más nutridos de nuestra agenda”, indicó el presidente.

Duque también dijo que se trató de una reunión “muy buena y productiva” en la que Macron manifestó que Francia quiere apostarle al desarrollo de las energías renovables en Colombia y a la expansión de las fuentes de energía renovables no convencionales.

“También seguir avanzando los temas de cambio climático, mitigación, adaptación, de cara a la COP 25 y a la COP 26 el año entrante. Y también lo que será el año entrante la Cumbre de la Biodiversidad, donde queremos tener indicadores concretos de protección de ese patrimonio tan importante, y al mismo tiempo, de tener resultados que sean de impacto frente a la deforestación”, finalizó.