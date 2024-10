Miguel Uribe: “No hay duda de elecciones en 2026, pero el Gobierno intentará robarlas”

A pesar de que faltan casi dos años para que termine el Gobierno del Presidente Gustavo Petro , la campaña presidencial parece haberse adelantado y al interior de los partidos políticos, especialmente de la oposición, ya están comenzando a surgir los distintos rostros que quieren competir por llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto de 2026.

Precisamente en el Centro Democrático, ya comenzaron a moverse los precandidatos presidenciales y uno de los que ya formalizó sus intenciones fue el senador Miguel Uribe Turbay . En su primera declaración a los medios de comunicación, el ahora precandidato expresó que su propuesta estará centrada en la recuperación de la seguridad en el país.

“Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay iniciativa privada y sin iniciativa privada no hay política social, sin empresarios y emprendedores no hay quien financie la política social que finalmente es la que nos da la posibilidad de resolver los problemas, nuestro fin último acabar la pobreza, acabar el hambre y poder ofrecer una mejor calidad de vida a los colombianos, pero comienza con seguridad para que además haya empleo que como siempre he dicho es la mejor política social”, señaló el senador Uribe Turbay.

Frente al equipo que lo acompañará en esta aventura electoral, el senador Uribe confirmó la asesoría estratégica del consultor venezolano, Léster Toledo, quien estructuró la estrategia de María Corina Machado para la defensa del voto ante el fraude del 28 de julio, y además asesoró al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele , en sus dos campañas presidenciales.

Publicidad

“Yo hoy tengo el honor de anunciarle al país que tengo un equipo con el que vamos a asumir no solo la candidatura, sino también estamos construyendo el ejército para cuidar los votos más grandes que haya visto este país frente a la posibilidad de un fraude electoral. Porque a mí no me cabe la menor duda que en el 2026 vamos a tener elecciones, pero estoy seguro de que quien hoy gobierna va a querer robárselas [...] Desde hoy convoco a todos los colombianos, necesitamos un ejército de voluntarios que trabajemos juntos desde hoy para que en las 120.000 mesas aproximadamente que habrá en Colombia en esa elección, estemos en todas presentes. Para que en los 13.000 puestos que hay en el país estemos en todos presentes. Para que en las comisiones escrutadoras estemos todos presentes”.

Frente al mecanismo de elección del candidato del uribismo, el senador Uribe dejó claro que respeta y acata el procedimiento que definan entre los otros precandidatos: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, y las directivas del partido, pero que espera que el candidato sea escogido a más tardar en el primer semestre de 2025, para que pueda participar en una eventual coalición o consulta con otros sectores de derecha y opositores del Gobierno actual. “A Petro le quedan 656 días en el poder, ni uno más. Lo vamos a derrotar con votos”, puntualizó el precandidato.