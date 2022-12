MinAgricultura asegura que negocios familiares no son causal de impedimento

Jorge Robledo como la vinculación a compra de predios en el Vichada.

“No quiero ser un instrumento de debilidad más de este sector, no quiero generarle un problema al Gobierno, precisamente lo que quiero es trabajar por lo que él (Gobierno) tanto defiende, los campesinos”, manifestó.

“No tenemos nada que ver con agrocombustibles. Yo me declararía impedido en los negocios de Inducaucho porque todo lo que se ha construido allí ha sido de acuerdo a la ley, ajustados a esos parámetros”, agregó.

Además, el ministro dijo que su impedimento lo ve en temas específicos como en lo que tiene que ver con el ejercicio de la agremiación.

“El hecho de que mi familia tenga tierras en la altillanura me declararé impedido en todo lo que tenga que ver con algo que impacte ese negocio, de resto no tengo porqué declararme impedido. Una cosa es un negocio particular y otra cosa es un diseño de una política”, puntualizó.