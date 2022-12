MinAgricultura denuncia que toma indígena en su despacho fue violenta

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, denunció en entrevista con Blu Radio que un grupo de indígenas encapuchados trataron de ingresar de manera violenta a su despacho, en el tercer piso del edificio del Ministerio, pero se defendieron “hasta con extintores”.

“Nos defendimos hasta con los extintores para evitar que violentaran la puerta (…) Le echaron spray a las cámaras de seguridad en las distintas zonas del Ministerio y fueron subiendo por escaleras y ascensores y entraron a cada uno de los pisos”, comentó.

Incluso, dijo que no son solo indígenas quienes ingresaron irregularmente al lugar, pues también habría miembros de Marcha Patriótica y varios movimientos campesinos.

“Unas 250 personas de la cumbre agraria esperaron a que llegara al despacho, una vez entré al edificio estaban replegados en distintas zonas aledañas al Ministerio de Agricultura, esta gente vino y de manera violenta entraron encapuchados, con cerbatanas y flechas, no son solamente indígenas, hay representantes de Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos”, añadió.

Por tal motivo, Iragorri aseguró que está dispuesto a quedarse en el edificio hasta que salgan los encapuchados.

“No me salgo del Ministerio hasta que no salga el último de las personas que ingresaron encapuchadas”, enfatizó.

Finalmente, confirmó que el defensor del Pueblo, Jorge Amando Otálora, ya se encuentra en el lugar tratando de mediar y lograr una solución a la toma que denominó “violenta”.

“Si ellos pretenden que con estas acciones yo me siente y acepte violar la ley colombiana, no lo voy a hacer, si trajeron comidas para siete días, pues aquí nos quedamos un mes y el ministro no sale y no va a firmar acuerdos en los que tengamos que violar la ley”, finalizó.

