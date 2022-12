Minagricultura pide investigar si hubo manos criminales en brote de aftosa en Yacopí

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, denunció que detrás del brote de fiebre aftosa que se presentó en el municipio de Yacopí, Cundinamarca, pudo haber manos criminales.



“Si lo llevó un animal, los animales del camino deberían estar infectados y no están. Conclusión: en Yacopí fue mecánico. Es decir, lo llevó una persona en una bota, en un rejo y por qué no, lo pueden haber llevado en un frasco”, expresó.



Iragorri dijo que no hay sospechosos del hecho, aunque sí reveló que ya las autoridades están al tanto de las denuncias y que hay que esperar el resultado de las investigaciones.



Para el ministro, es sospechoso que el virus haya resultado en una zona bastante aislada a la que se accede tras caminar varias horas.



Le puede interesar: ICA confirmó que concluyeron casos de fiebre aftosa en Colombia.



De otro lado, el jefe de la cartera de Agricultura confirmó que los focos activos de aftosa en el país están concluidos. Sin embargo, el funcionario acotó que eso no significa que recuperemos automáticamente la certificación de libre de la enfermedad por vacunación.





“Ayer se envió la carta a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Tenemos que dejar pasar mínimo 28 días. Si pasado este tiempo no aparece la enfermedad enviamos el sustento para lograr que en la semana siguiente le devuelvan el estatus”, explicó.



Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad