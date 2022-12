MinAmbiente no alcanzará a entregar nuevos límites de Santurbán: Procuraduría

Para la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no alcanzará a entregar el acto resolutorio para la delimitación del páramo de Santurbán para el 18 de diciembre de 2019.

En la carta enviada al Tribunal Administrativo de Santander, las dos entidades resaltan la necesidad que el proceso sea lo más expansivo posible.

“Que permita al Ministerio Público conocer a tiempo y con suficiencia la información relativa al proceso para consolidar en todo espacio y nivel, los derechos protegidos por la Corte Constitucional”.

Para el ambientalista e integrante del Comité en Defensa de Santurbán, el plazo que dieron hasta el 18 de diciembre de 2019 al Ministerio de Ambiente para entregar la nueva delimitación no era suficiente.

“Tuve claro que ese plazo tampoco le daría tiempo suficiente a la cartera del Ambiente para hacer una delimitación bien hecha de nuestro ecosistema paramuno, con los estudios científicos pertinentes y suficientes, como los hidrológicos e hidrogeológicos que venimos recomendando”, indicó el ambientalista Rodríguez.

Desde hace dos meses están suspendidas las reuniones que el Ministerio de Ambiente debió realizar con las comunidades afectadas por la delimitación del páramo.

El Tribunal Administrativo de Santander, a través de una ponencia de la Magistrada, Solangel Blanco, señaló que el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, no ha incurrido en ningún desacato a la sentencia T-361 de la Corte Constitucional que ordenó realizar una nueva delimitación de Santurbán.

El Tribunal además conmina a MinAmbiente a que debe responder de forma argumentada cada una de las 3.207 solicitudes que recibió sobre el proceso de delimitación de Santurbán.