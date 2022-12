MinDefensa anuncia operativos para evitar bloqueos de camioneros el 20 de Julio

El líder de los papicultores, César Pachón, extendió una invitación a los ciudadanos a participar de las diferentes marchas que se adelantaran en Bogotá este 20 de julio con motivo del paro camionero.

Pachón invitó particularmente a los boyacenses a reunirse en la calle 170 de Bogotá con el fin de realizar diferentes marchas en solidaridad con los camioneros que ya superan los 40 días en paro.

“En el apoyo que hemos venido dando al sector camionero transportador de este país ellos nos hacen una invitación para que vengamos de todo el país a Bogotá para realizar marchas a partir del 20 de julio, una marcha que inicia con dolor de patria, para que venga la gente con camisetas de Colombia y banderas negras de dolor de patria”, dijo Pachón.

“No podemos seguir permitiendo que acaben con nuestra economía en el país y no podemos seguir permitiendo que atropellen a los ciudadanos como ocurrió en Duitama que falleció por agresiones del Esmad Orlando Saiz”, agregó el líder campesino.

Pachón insistió en que es posible quedarse varios días en la capital para apoyar el cese de actividades de los camioneros y aseguró que aunque en las diferentes regiones comienza a escasear la leche y la gasolina, pareciera que “en Bogotá no pasa nada”.

“Nos estamos afectando duro entre nosotros mismos, nuestros pueblos muchos ya no tienen alimentos, no tienen gasolina y uno viene a Bogotá y parece que no pasara nada (…) Vengamos preparados varios días, aquí hay donde hospedarse, donde comer y la solidaridad de muchos ciudadanos nos va a acompañar”.

Por último, Pachón rechazó los actos de violencia y la invitación a los manifestantes fue a rechazar cualquier acto vandálico dentro de las protestas.

Operativos para impedir bloqueos

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que desde ya tienen preparados a 20 mil hombres de la fuerza pública para impedir bloqueos de los camioneros a las vías de Antioquia , Nariño y Boyacá este 20 de Julio, día en el que se conmemora la independencia.

“Debe ser una celebración patria no una celebración oscura, una celebración que llene de orgullo, vamos a hacer que este desfile de la Fuerza Pública sea el desfile de la victoria, llene de orgullo a los colombianos”, dijo Villegas.

Así mismo, el ministro de Defensa también señaló que no se permitirán ataques ni incitaciones a desmanes a través de redes sociales por lo que las fuerzas de tareas de inteligencia están adelantando las investigaciones para dar con los responsables de los mensajes que han comenzado a circular a través de Twitter y Facebook y en los cuales se promueven los bloqueos.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-El presidente Santos ordenó a las autoridades esclarecer los hechos alrededor del asesinato de Miguel Maza Álvarez, hijo del general en retiro y exdirector del DAS Miguel Maza Márquez.

-Fogafín confirmó la liquidación de Fidupetrol luego de 25 meses de proceso legal.

-En Bucaramanga es inminente el alza en la tarifa de gas por cuenta del bloqueo de las comunidades indígenas al pozo de Gibraltar.

-La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía investigar las amenazas de muerte contra la saliente defensora regional del pueblo en Antioquia, Gloria Elena Blandón.

-Venezuela le negó el visado al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Sudamérica que entraría al país para cumplir una misión.

-Nairo Quintana dijo hace pocos minutos en rueda de prensa que no se rendirá hasta el último día del Tour de Francia.

-Blu Radio conoció la denuncia de pacientes y doctores quienes deben sacar de su bolsillo para comprar utensilios médicos ante la falta de insumos en el Hospital de Meissen en el sur de Bogotá.

-Con operativos de la Policía son desalojadas más de 100 personas asentadas en cambuches en el parque metropolitano de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá.