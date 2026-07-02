Mindefensa refuta a Medicina Legal por cifra de 65 menores muertos en bombardeos: “No es precisa”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la cifra entregada por Medicina Legal sobre 65 menores de edad muertos en medio de bombardeos durante el Gobierno Petro no se ajusta a la realidad.

"Esa cifra que da Medicina Legal no es precisa, porque Medicina Legal abarca es los que caen en los conflictos, en el conflicto, pero específicamente bombardeos, ese no es el número", dijo.

Según el ministro, prontamente entregarán el dato real de la muerte de menores que han fallecido en medio de estos bombardeos.

“El reporte lo informaremos oportunamente, estamos haciendo una revisión para corroborar exactamente las cifras que ha comunicado Medicina Legal. Pero lo que es cierto es que han caído son personas que no tenían protección en ese momento por el DIH, ya que están participando directamente en las hostilidades. Es crudo decir, pero es una realidad”, mencionó.



Foto: Suministrada.

Sin embargo, reiteró que desde el Gobierno han intensificado las estrategias para mitigar en lo posible la afectación a esta población y disminuir los casos de reclutamiento forzado.

“Gracias a nuestra inteligencia se logró ubicar los objetivos militares y, con esa precisión, causar el mínimo daño a las menores víctimas del reclutamiento forzado. Nos duele muchísimo que hayan caído menores combatientes de edad. Nos duele muchísimo que estos criminales sigan quitándole la protección a estos menores y los hayan llevado al mundo de la violencia”, agregó.

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El jefe de cartera también destacó que durante este año el reclutamiento de menores se redujo en un 36% en comparación al año.

"Hemos salvado la vida de 7000 menores de edad, que es un cruel acto, lo más inhumano que puede existir por parte de esos grupos criminales, y que hemos determinado como objetivos de alto valor a quienes reclutan a los menores", señaló el ministro Pedro Sánchez.

Desde el Ministerio de Defensa esperan seguir avanzando en estas operaciones e hicieron un llamado al gobierno entrante para que incremente aún más esa capacidad ofensiva.