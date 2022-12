MinEducación desmiente en comunicado adquisición de terrenos baldíos

María Fernanda Campo y sus familiares se habrían beneficiado de terrenos baldíos que debían ser adjudicados a campesinos del Vichada; Campo emitió el siguiente comunicado:

“Una vez conocidas las falsas acusaciones realizadas por miembros del Polo Democrático que pretenden cuestionar mi buen nombre y el de mi familia, procedo a referirme sobre el particular, aclarando en primer lugar, que ninguna de mis actuaciones puede ser cuestionada, porque en todo momento han sido públicas y ajustadas a la ley; tanto así que puse los siguientes hechos en conocimiento del Consejo de Ministros hace más de un año:

1. En el año 2009, la empresa Indupalma Ltda. estructuró un proyecto de inversión en el departamento del Vichada para la siembra de cultivos de caucho natural.

2. Indupalma ofrece sus servicios a personas naturales o jurídicas interesadas en el cultivo de caucho que inviertan en un proyecto de siembra en el mencionado departamento. El modelo consiste en que Indupalma le ofrece a distintos dueños de UAF (Unidad Agrícola Familiar) la posibilidad de ser el operador logístico de sus predios para desarrollar un proyecto de caucho.

3. El beneficiario del proyecto es el propietario de cada predio.

4. Según información de Indupalma, en la actualidad hay 25 inversionistas que hacen parte de este proyecto. No hay un único beneficiario del modelo, y cada uno de ellos es propietario de una UAF, para un total de 25 propietarios distintos con los cuales no tengo ninguna relación.

5. Hace más de tres años decidí invertir en el proyecto; y el 16 de marzo de 2010 constituí una S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada) para adquirir una UAF.

6. Soy la única accionista de la mencionada sociedad con el 100% de las acciones. No soy accionista de ninguna otra S.A.S.

7. En el mes de marzo del 2010, mi sociedad adquirió a título de compraventa un predio en el departamento del Vichada, equivalente a una UAF que era propiedad de unos particulares, desde hace más de dieciséis años.

8. Yo no adquirí nunca un terreno baldío. Adquirí un predio que es equivalente a una UAF a unos particulares a título de compraventa y soy la única beneficiaria de esta sociedad.

9. Cuatro hermanos míos constituyeron otra S.A.S., de la cual YO NO soy accionista. Con esta sociedad ellos adquirieron otra UAF, a unos particulares distintos.

10. Al igual que mis hermanos, otras personas con las cuales no tengo ningún vínculo familiar también invirtieron en el mismo proyecto y constituyeron otras sociedades con las cuales no tengo relación.

En todo momento me he caracterizado por mi rectitud ética y mi transparencia; por lo que no admitiré que el oportunismo político de algunos miembros del Polo Democrático siembre dudas sobre la rectitud y honra de mi familia, con el único propósito de causarle daño al Gobierno Nacional.”