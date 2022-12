MinEducación no descarta que ranking de universidades tenga errores

La ministra de Educación, Gina Parody, argumentó la importancia de elaborar un ranking de las mejores y peores universidades del país, aunque aceptó que es posible que la medición tenga datos equivocados, aclarando que sería por culpa de las instituciones y no del cálculo.



“Los errores son de la información que ellos (las universidades) reportan, nosotros no reportamos información; toda la información que tenemos es información que nos pasan las instituciones de educación superior (…) es posible que hayan reportado mal los datos y tendremos que en un año volver a correr el modelo”, comentó (Lea también: Ranking de instituciones disociador y perjudicial: Observatorio de Universidades ).



Sin embargo, aseguró que el ranking no tiene ningún ítem subjetivo, por lo que podría ser replicado.



“Este modelo tiene cuatro componentes que son muy importantes: son variables completamente objetivas. Tiene las variables que importan para la calidad, es objetivo, es transparente y es completamente replicable”, manifestó Parody (Lea también: Estos son los mejores colegios del país ).



Por ejemplo, habló sobre el caso de la Fundación Universitaria San Martín, que presenta dificultades judiciales y administrativas, pero está por encima de otras instituciones que podrían tener mejor calificación.



“Cuando iniciamos todo el proceso en la Fundación Universitaria San Martín, los estudiantes decían que tenían un problema de administración pero no de calidad”, agregó (Lea también: Calificar de ‘las peores’ a unas universidades no es bueno: rector de La Sabana ).



Finalmente, Parody aseguró que el ranking es importante para que las familias tomen decisiones sobre la educación, mientras que las instituciones académicas busquen mejorar sus problemas.



“Medir las universidades permite a padres de familia y a los jóvenes tomar decisiones sobre donde estudiar. Además le permite a las universidades e instituciones de educación superior conocer sus falencias para mejorar su calidad”, finalizó.