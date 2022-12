MinHacienda anuncia nuevo ajuste del gasto en $8 billones para 2017 y 2018

"El año entrante tenemos que reducir el déficit con medio punto del PIB y en el 2018 otro medio punto del PIB, es decir este déficit adicional es prestado", dijo el Ministro.



Cárdenas explicó que según el Comité de Regla Fiscal el gobierno tiene la posibilidad de acomodarse con un poco más de déficit "nos dijeron que no tenemos que hacer el ajuste todo en un solo golpe, tienen que tener un horizonte de unos tres o cuatro años para hacer el ajuste".



Sin embargo, este ajuste no va a afectar las regalías ya que el Gobierno cuenta con 10 billones de pesos para garantizar que los municipios y departamentos continúen ejecutando los proyectos de infraestructura, educación y demás que se implementan con los recursos de las regalías.



"La devaluación ha permitido a los entes territoriales, es decir, los municipios y departamentos que los recursos de las regalías no caigan tan fuertemente, si bien ha caído el precio del petróleo ha, subido el dólar y eso compensa en parte, o sea que los entes territoriales han ganado con la devaluación", agregó Cárdenas.



Escuche en este audio más información sobre:



-En medio de la polémica por la idea del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, de restringir el uso de redes sociales cuando sean usadas con fines terroristas, en La Guajira fue capturado un exconcejal por haber puesto en su cuenta de Facebook un mensaje pidiéndole al Clan Úsuga que asesine a los policías de carreteras.



-Miembros del Clan Úsuga en el Chocó estarían extorsionando a docentes de instituciones educativas para financiar sus acciones criminales en la región.



-El Ministro de Justicia, Yesid Reyes, se reúne a esta hora en la Habana con el abogado de las Farc, Enrique Santiago.



-El vicefiscal Jorge Perdomo advierte que no habrá cacería de brujas por el escándalo de los Panamá Papers.



-1.375 minas antipersonales y artefactos explosivos han sido desactivas en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.



-Continúa las protestas de las madres comunitarias en el Meta. A esta hora un grupo de ellas realiza un plantón frente a la Gobernación.



-Las autoridades adelantaron un gigantesco operativo contra mercancía ilegal en Buenaventura y Medellín.



-Un terremoto de 7.0 grados de magnitud sacudió la frontera entre India y Birmania.



-El parlamento oficialmente le solicitó al presidente Nicolás Maduro que demuestre su nacionalidad.



-Atlético Nacional regresa a esta hora de Lima con los 3 puntos conseguidos anoche ante Sporting Cristal y una novedad médica en la nómina.



-En medio del accidente que mantiene colapsado el tráfico en el sector de Chapinero, surgen historias de vida de una mujer que dice que estuvo a segundos de perder la vida.



-La Policía desarticuló una banda que se dedicaba al robo de viviendas en Bogotá.