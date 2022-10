MinHacienda niega reforma tributaria estructural, pero anuncia cambios

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, desmintió la versión que entregó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, en diálogo con Blu Radio, en donde había asegurado que el presidente Santos le prometió a los empresarios una reforma tributaria estructural en 2015.



“Yo no hablaría de la gran reforma tributaria estructural como si fuera una única reforma, no creo que desde el punto de vista político ni desde el práctico sea posible reescribir el estatuto tributario por completo de nuevo de la A a la Z”, aseguró el ministro Cárdenas.



El jefe de la cartera económica agregó que “una única reforma que sea la que cambie todo y modifique todo, no creo que sea viable”.



Según dijo el ministro, en la reunión del lunes entre el Gobierno y los empresarios agremiados en la Andi, “el presidente Juan Manuel Santos dijo: ‘seguiremos estudiando y si vemos la necesidad de hacer ajustes que vayan en la dirección de mejorar las cosas, las vamos recogiendo y las vamos avanzando’”.



“La reforma estructural entendida como una única reforma no es una propuesta que estemos planteando en este momento”, enfatizó.



El ministro explicó que el Gobierno está abierto a reformas y a ir mejorando la situación del estatuto tributario, pero no con una única reforma.



“El Gobierno se compromete a avanzar en reformas que vayan mejorando el estatuto tributario”, comentó.



Cárdenas aseguró que el llamado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que haga una serie de recomendaciones sobre los tributos en Colombia, se da para buscar mejoras “a la estabilidad en las reglas de juego al país”.



La reforma tributaria ya aprobada busca disminuir la pobreza en Colombia: MinHacienda



En entrevista con Blu Radio, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó la aprobación este miércoles en el Congreso de la reforma tributaria que presentó el Gobierno y aseguró que busca reducir la pobreza en el país.



“Esta reforma busca mantener dinámica la inversión pública, la expansión de los programas sociales que nos han ayudado a disminuir la pobreza en Colombia”, comentó.



Finalmente aseguró que la reforma tributaria aprobada “fue una reforma que se debatió.