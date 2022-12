Ministro olvida que salud es un derecho fundamental: pacientes de alto costo

Néstor Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Pacientes con enfermedades de alto costo, habló en Mañanas BLU sobre la decisión del Ministerio de Salud de dejar de cubrir 44 servicios, medicamentos y tecnologías del POS.



“No estuvimos de acuerdo con la forma de participación porque la metodología quedaba en manos del Gobierno. En realidad, nos tenían en cuenta para decir que estuvimos, pero nuestras opiniones no las tendrían en cuenta”, explicó Álvarez.



Manifestó su preocupación por la falta de un “listado concreto que no permita confusiones” para los pacientes.



“En el caso de los pañales, aunque no son excluidos, y son considerados para el derecho del manejo integral, dice que los pañitos y todo lo demás de la misma excepción, entonces deja una definición abierta”, agregó.



Para Álvarez, un paciente que dependa de los pañales lo perjudica la nueva decisión.



“Hay un error del ministro en la concepción de que en Colombia no hemos entendido que la salud es un derecho fundamental, nos siguen vendiendo que la salud depende de una capacidad de pago”, puntualizó.



