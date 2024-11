Minjusticia: "Informe ONU sobre cultivos de coca en Colombia tiene vacíos"

La ministra de justicia, Ángela María Buitrago, se suma a la tesis del presidente Gustavo Petro sobre los vacíos que tendría el informe de la ONU sobre cultivos y producción de coca en el país. Dice la ministra que las cifras no son coherentes con la realidad de lo que se incautó y por ende se evitó que saliera del territorio, menciona también que faltan explicaciones y contexto y por eso aseguró que en 2 reuniones que se ha tenido con la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito el Gobierno presentó 21 preguntas para que se especifiquen varios temas de dicho informe.

“El informe de la UNDOC no tiene en cuenta ni incautaciones ni destrucciones de laboratorios, ni destrucciones de base, ni destrucciones de clorhidrato. ¿Qué significa que haya un nivel tan alto en incautaciones y destrucciones? Que ese material nunca salió. Para poder llegar a esa conclusión del potencial, que vuelvo y digo no es real porque no hubo ninguna verificación en ese tema, tendrían que haber descontado lo que realmente incautó, destruyó y generó”.

Este pronunciamiento se da luego de conocerse el reporte anual de la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito que reveló que la producción de cocaína en Colombia se disparó 53 % en 2023, pero además también se disparó la productividad. El presidente Gustavo Petro ya había asegurado que tenía dudas sobre dicho informe asegurando que no ha observado ningún cultivo en el mundo que duplique su productividad en un año.

“Es decir que la misma área sembrada produce el doble en el 2022 que en el 2023. Solo dejo que son dudas”, puntualizó el mandatario.