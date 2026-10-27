Minsalud pide investigar $885.000 millones asignados en seis días durante el Gobierno Petro

La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, solicitó la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para auditar la asignación de recursos destinados a infraestructura y equipos básicos de salud durante el Gobierno de Gustavo Petro, tras advertir posibles irregularidades en los procesos de aprobación y ejecución.

Según explicó la funcionaria, entre el primero y el 6 de agosto de 2026 se asignaron 885.000 millones de pesos. De ese monto, 403.000 millones no contaban con registro presupuestal al momento de su aprobación.

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La ministra también señaló que se encontraron 57 millones de pesos sin propuesta técnica y otros 45 millones cuyas propuestas fueron radicadas después de ser aprobadas. Además, reportó obras sin estudios ni diseños, montos autorizados por encima de los solicitados y denuncias de funcionarios sobre presuntas presiones de directivos para acelerar los trámites.

A estas situaciones se suma que, a agosto de 2026, había 4,8 billones de pesos comprometidos sin obligar, así como proyectos que recibieron desembolsos sin cumplir las metas establecidas.



Ante estos hallazgos, Vesga anunció que el Ministerio pondrá los expedientes a disposición de los organismos de control para que se revisen las asignaciones y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

La ministra afirmó que la urgencia de los trámites no justifica el incumplimiento de la ley y sostuvo que cada peso destinado a la salud debe contar con una explicación y sus respectivos soportes.