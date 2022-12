MinTic me pidió la renuncia por no contratar abogado recomendado: directora RTVC

Lucy Osorno, actual directora de RTVC, se refirió en Mañanas BLU al pedido de renuncia que le realizó Diego Molano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

“No sé qué le ocurrió a él conmigo porque solamente hemos tenido tres reuniones de trabajo y me citó en su oficina solicitándome la renuncia justificando que no hay química entre los dos", dijo.

Osorno denunció además que “eso ocurrió un día después de que el ministro solicitó que contratara un abogado amigo de él para armar unos pliegos de licitación y yo le dije que ya teníamos los cupos asignados parar sacar a feliz término el proyecto”.

El abogado Gustavo Adolfo Cala fue el hombre que sugirió el ministro Molano, quien pedía un pago de más de 15 millones de pesos para realizar una asesoría en la licitación, según Osorno.

“Lo que a mí no me parece es que me presione este señor para que yo contrate este abogado cuando no estoy de acuerdo, simplemente le dije que no, porque entre otras cosas, estaba con unas expectativas económicas muy altas”, señaló Osorno.

La licitación es de 70 mil millones de pesos y en ella se presentarán las empresas que tengan satélite porque se quiere llegar a tener 16 canales de televisión pública.