MinTrabajo analiza posibles irregularidades en Servicio Público de Empleo

El 17 de agosto de 2017 fue nombrada directora del Servicio Público de Empleo de, Isabel Cristina De Ávila, por el presidente Santos,Pero, desde que llegó a trabajar con el Ministerio los trabajadores de la Agencia presentaron problemas con su nueva jefe.Varias fuentes consultadas por BLU Radio aseguraron que De Ávila tiene un trato humillante con los empleados y que podría tratarse incluso de acoso laboral. De hecho, en el despacho de la ministra de Trabajo

, Alicia Arango, ya hay una queja formal por el supuesto comportamiento laboral de De Ávila y por un listado de viajes de la funcionaria a foros y eventos empresariales con prevalencia a Barranquilla y Cartagena, de donde es oriunda.

Uno de los viajes lo realizó el pasado 2 de febrero precisamente a esa ciudad para una “reunión con la directora del festival de cine de Cartagena”. De 44 viajes por todo el país para cumplir las funciones de la entidad de Servicio Público, De Ávila realizó 16 a la capital de Bolívar y 4 a Barranquilla.Consultada por BLU Radio, la directora explicó que esos viajes se dan porque Cartagena es la principal ciudad de eventos empresariales junto con Medellín.“Yo necesito colocar el empleo. Y eso se hace a través de los empresarios.Puedo justificar cada uno de los viajes y tengo todo el soporte. También hay varios viajes a Medellín y en casi todas las oportunidades es porque me invitan como conferencista”, afirmó la directora.Sin embargo, las denuncias no paran ahí.Camargo Escorcia es tío del presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Carlos Chacón. BLU Radio lo llamó y este aseguró que no tuvo nada que ver con el nombramiento, a pesar de que sí conoce aPor su parte, la directora señaló que “conozco a Chacón de hace muchos años,y por eso decidí nombrarlo”.De otro lado, el Servicio Público gestionó un evento para contratistas de la entidad este jueves, viernes y sábado también en Cartagena.Todas las denuncias están siendo analizadas por el despacho de la ministra Arango.BLU Radio consultó con la exministra Griselda Restrepo quien dijo que nunca le informaron de las quejas contra su directora.Servicio PúblicoAún no está claro si De Ávila sea ratificada en el cargo, o si la nueva ministra decida nombrar a un nuevo director.

