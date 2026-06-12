MinTransporte desmiente a Consejera de Regiones: cambios en peajes del Eje Cafetero se dan este año

Luego de que la consejera presidencial para las Regiones señalara que la tarifa diferencial en los peajes del Eje Cafetero se implementaría a partir de marzo de 2027, declaraciones que generaron preocupación entre comerciantes, transportadores y habitantes de la región, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) salieron a aclarar que la medida comenzará a aplicarse en las próximas semanas y no dentro de casi un año.

La versión inicial encendió las alarmas en varios sectores económicos del Eje Cafetero, que interpretaron que los descuentos acordados para los peajes solo entrarían en vigencia una vez finalizara el contrato de concesión o hasta marzo de 2027.

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Sin embargo, las autoridades nacionales precisaron que el beneficio ya está definido y que su implementación se dará antes de que concluya la actual concesión operada por Odinsa.

La aclaración fue respaldada por el vicepresidente de la ANI, Roberto Uparela, quien explicó que la decisión es el resultado de varias mesas de trabajo realizadas durante los últimos días con comunidades de la región. Según indicó, se acordó establecer tarifas diferenciales en los peajes Tarapacá 1, Tarapacá 2, Circasia, Pavas y San Bernardo del Viento, beneficiando a cerca de 10.000 usuarios de las zonas de influencia.



De acuerdo con lo establecido, los vehículos de categorías 1 y 2, correspondientes a carros particulares y de servicio público, pagarán una tarifa de 700 pesos. El beneficio representa una reducción significativa en algunos corredores, como ocurre en Tarapacá 2, donde la tarifa actual supera los 17.000 pesos.

Peaje Río Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

Para los vehículos de categoría 3 se aprobó un descuento del 66 %, mientras que para las categorías 4, 5, 6 y 7 la reducción será del 50 % frente al valor pleno del peaje.

Las autoridades aclararon además que la medida no será universal. Los descuentos estarán dirigidos exclusivamente a usuarios que cumplan los requisitos definidos durante los procesos de concertación, entre ellos campesinos, transportadores de jipao y habitantes de las áreas de influencia de estos corredores viales.

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Frente a las dudas sobre la sostenibilidad financiera del programa, la ANI aseguró que los recursos para cubrir el menor recaudo ya están garantizados. Para ello se destinó una bolsa de 21.000 millones de pesos provenientes de la cuenta de excedentes de la entidad, recursos que permitirán mantener el esquema de tarifas diferenciales hasta febrero de 2027.

Foto: ANI.

Con esta aclaración, el Ministerio de Transporte busca disipar la incertidumbre generada tras las declaraciones de la consejera presidencial y confirmar que los alivios tarifarios no tendrán que esperar hasta 2027 para hacerse realidad.