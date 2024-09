Mintransporte llama a diálogo con transportadores, pero precio del ACPM no es negociable

La ministra de Transporte, María Constanza García, entregó un balance del paro de transportadores de carga. Aseguró que hay 46 situaciones y 11 bloqueos en todo el país, con mayor afectación en Santander.

Hizo un llamado a los camioneros para que mañana a las 9:00 am se reúnan con el Gobierno y puedan llegar acuerdos.

Agregó que el aumento en el precio del ACPM no representa una variación sustancial que no puedan asumir los transportadores. La ministra aseguró que a pesar de que llaman a un diálogo, el Gobierno no va a desmontar la medida de eliminar este subsidio.

En desarrollo...