“Mis hijos no conocen la palabra testaferro y proceden de frente”: Álvaro Uribe

de Investigación (ICIJ) que destapó la identidad de muchos usuarios de paraísos fiscales, entre los que figuran sus hijos Tomás y Jerónimo y de los que hizo una férrea defensa.

Uribe ratificó lo dicho por sus hijos en un comunicado en el que explicaron que en efecto conformaron una sociedad con un amigo que residía en exterior y quién pidió que fuera registrada en esas islas británicas, pero no una cuenta bancaria, como afirma la investigación.

“Ellos registraron una sociedad en el extranjero para la exportación de artesanías, sociedad que no operó. Ellos no alcanzaron a pagar el capital que habían suscrito y fue liquidada varios meses después ante la poca viabilidad financiera”, dijo.

Ante los cuestionamientos sobre si el hecho de ser hijos del presidente del momento les habría facilitado la operación de sus negocios, Uribe afirmó que nunca hubo “poder público comprometido” y que su familia siempre “ha procedido con las cartas sobre las mesas, bajo un principio de sinceridad y poniendo la cara”.

Para el expresidente, “el único problema, el único motivo de investigación, lo único que llama la atención al periodismo es que son hijos de Álvaro Uribe Vélez. Ellos han hecho negocios desde que eran niños y lo han hecho honorablemente”.

De hecho, Uribe afirmó que ha sido “una norma de la familia no tener negocios con el Estado” y que durante su presidencia fue enfático en exigir a todos los miembros de su familia no tener ninguna relación en este sentido. Recordó una anécdota sobre un viaje a Santa Marta en el que la Casa Militar pidió un avión para trasladar a sus hijos y acompañar al presidente por falta de tiquetes en línea aérea y tanto él como Tomás y Jerónimo se negaron a usarlo.

En relación a los polémicos negocios de los hijos Uribe de zonas francas y de servicios ambientales, el expresidente explicó que éstas “no son un negocio con el Estado, es una competencia reglada. Una cosa es someterse a los requisitos del Estado y otra es negociar con él”. Además, “no hay que confundir servicios ambientales prestados al sector privado” con trabajar para el Estado.

“Hay fallos que dicen que los hijos míos actuaron de forma transparente” en el tema de las zonas francas en Bogotá.

Uribe dijo que su hijo Tomás estudió en los dos últimos años un MBA en la Universidad de Stanford, y que fue él y su esposa quienes pagaron la matrícula, mientras que Jerónimo se quedó en el país trabajando para pagarle su sostenimiento.

Respecto a las declaraciones de renta que se comprometió a presentar públicamente sobre él y su familia, Álvaro Uribe confirmó que se las entregó, “las de toda la vida”, al Procurador General.

“Aquí hay un patrimonio moderado de toda una vida de trabajo, me he dedicado toda la vida a trabajar” y pidió no se creen suspicacias sobre su capital.

“Mi casa está en un lote de mi suegro que tiene desde hace 50 años; tengo unos caballos de 1920, que vienen de mi abuelo”, dijo.