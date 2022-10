Miss Universo y presentador ya me pidieron disculpas: Ariadna Gutiérrez

Dijo que no quería entregar muchos detalles de cómo se siente, pero confesó que para ella todo se trató de un error. ( Video: este fue el momento del error en Miss Universo que pasará a la historia ).



“El presentador y la organización de Miss Universo ya me pidieron disculpas personalmente”, confesó Ariadna.



Finalmente, envió un mensaje de agradecimiento por los mensajes de apoyo que han enviado los colombianos.



“Gracias a todos los colombianos que me están mostrando esas muestras de apoyo, de afecto, de corazón los quiero mucho, todo pasa por una razón, yo estoy muy tranquila, muy feliz del papel que desempeñé en este Miss Universo”, finalizó.