Miss Uruguay no renunció, la destituyeron: director del certamen

aseguraba que Vergara quería que hiciera cosas en contra de su voluntad.

Publicidad

Vergara aseguró que Micaela Orsy fue destituida de su cargo y no renunció, como lo asegura la reina, debido a sus actitudes “siempre presentó mala conducta, cuando le llamamos la atención dijo que iba a cambiar pero todo siguió igual”.

El director del certamen reveló que cuando Micaela Orsy vino a Colombia a prepararse para Miss Universo tuvo varios problemas, “subió seis kilos que no quiso bajar, se la pasaba en los bares de Bogotá en lugar de estar haciendo ejercicio”.

Publicidad

Ante la situación, el certamen se vio en la obligación de pedirle la renuncia y por “represalias decidió salir con todas las denuncias y mentiras que está diciendo”, aseveró Vergara.

Publicidad

El director aseguró que los concursos de belleza siempre se ven envueltos en escándalos y que la mayoría de ellos “no son ciertos y solo buscan el desprestigio”. Reveló que la organización de Miss Uruguay es “pobre y no tenemos para andar pagando por insinuaciones como ella asegura”.

“Soy el director del certamen desde hace 10 años y he permanecido en el cargo porque no he hecho nada malo, los escándalos van y vienen pero siempre se comprueba la verdad”, puntualizó.

Publicidad

En todo un escándalo se convirtió la renuncia de Micaela Orsy a Miss Uruguay porque su presidente, el colombiano Antonio Vergara quería que hiciera cosas en contra de su voluntad, según relató la reina.

Publicidad

Orsy denunció que aparte de propuestas indecentes y una cláusula irregular en su contrato, incumplieron con compromisos en temas como vestuario y buen alojamiento.