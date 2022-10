Molesta un poco todo lo que se dice de mí: James Rodríguez

La cuestión de James y la preferencia inicial de Zidane por Francisco Alarcón 'Isco' ha sido uno de los primeros debates sobre el técnico francés, que disputó apenas su tercer partido como primer entrenador de los 'merengues'.



"Poco a poco, quiero ayudar. Quiero estar bien y ayudar a todos", dijo James antes de abandonar el estadio sevillano, donde fue titular por primera vez en la 'era Zidane'. (Lea además: Los hinchas españoles quieren a James Rodríguez de titular en Real Madrid ).



"Todo lo que se está hablando es mentira. No hay que poner mucha bola a esto, he hablado con él, le he dicho que soy tranquilo y ya está", dijo sobre su relación con 'Zizou'.



James Rodríguez admitió que no le gustaban los debates de la prensa sobre cuestiones sobre su peso o su falta de profesionalidad.



"Siempre entreno bien, siempre intento estar a tope. La gente al lado mío sabe cómo actúo, cómo pienso", señaló.



"Sé cuidarme, que duden de mí,que no me cuido, que estoy gordo... Esas cosas dejan mal a uno. Siempre entreno a tope, soy un gran profesional. Lo de que salgo mucho por la noche es mentira", añadió.



"Ha sido buena (la llegada de Zidane). Hay que dejar claro que lo damos todo, con el otro técnico también lo dábamos todo", apuntó.

AFP