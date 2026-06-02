Día sin Carro y sin Moto en Villavicencio: así se vivirá la jornada este miércoles

Este miércoles 3 de junio Villavicencio vivirá una jornada dedicada a la salud, el deporte y el cuidado del medio ambiente con la celebración del Día de la Bicicleta y la actividad física o mejor conocida como el Día Sin carro y Sin Moto. La iniciativa, respaldada por el acuerdo 641 de 2024 y el decreto 015 de 2026, busca promover hábitos de vida saludables y reducir la huella de carbono en la capital del Meta.

Para garantizar el éxito de la actividad, las autoridades locales han programado una jornada de Sin Carro y Sin Moto, acompañada de un ciclopaseo urbano y diversas actividades recreativas. La jornada se llevará a cabo desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

El incumplimiento de esta medida restrictiva para vehículos particulares (carros y motos) acarreará una sanción económica equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, además de la inmovilización del vehículo.

Bajo el lema "Pedalea por ti, pedalea por el planeta", se realizará un recorrido de 14,3 kilómetros que conectará algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad.



Para no afectar la productividad ni las emergencias de la ciudad, algunos vehículos están autorizados para circular como, los vehículos de transporte público de pasajeros, vehículos de emergencia, vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales indispensables para la prestación de servicios públicos, vehículos destinados a la prestación de servicios de salud domiciliaria, vehículos de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad, vehículos híbridos, eléctricos o dedicados a gas.

Para quienes van de paso por Villavicencio y se desplazan hacia otros municipios o hacia la capital del país, la Secretaría de Movilidad habilitó corredores viales libres de restricción para conectar de manera segura:

Quienes viajen desde Bogotá y se dirijan hacia Acacías, Puerto López o Restrepo (y viceversa), podrán circular libremente utilizando el Anillo Vial, la Vía Acacías, la Vía Puerto López y la Vía Restrepo.

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Tránsito interno entre rutas

Se permite el paso conectando la Vía Catama y la Avenida del Llano para los vehículos que requieran cruzar de un extremo a otro de la región sin ingresar al casco urbano restringido.