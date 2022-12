Muchos no me querían en embajada de Francia, pero triunfó mi carrera: Viviane Morales

La exfiscal general de la Nación Viviane Morales tomó posesión como nueva embajadora de Colombia en Francia este miércoles en la Casa de Nariño.“Viajo a París el sábado con el presidente de la República porque él va a participar en el Foro de La Paz,

que comienza el domingo y en el cual asistirán más de 60 jefes de estado”, manifestó Morales en diálogo con Mañanas BLU.

Indicó, además, que asistirán a los actos de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial en la capital francesa este domingo.“Hay una cantidad de gente que no me quería ver en esta embajada y que se dedicaron a inventar argumentos.agregó.Precisó que todos sus opositores al ver el beneplácito de Francia trataron de interpretar que la ley de oposición implicaba que por haber pertenecido al Partido Liberal no podía ser embajadora.Sin embargo, según explicó la excandidata presidencial, la ley se expidió el 9 de julio de este año y ella renunció al partido en enero, es decir 6 meses antes.“Yo nunca he hecho proyectos contra los homosexuales ni contra ninguna comunidad. No he hecho campañas que vayan en contra de ninguna minoría (…)agregó.Finalmente, la nueva embajadora manifestó que trabajará con orden y disciplina, t