Mujer causa revuelo en Ibagué después de lanzar billetes desde su residencia

Ibaguereños fueron sorprendidos luego de que una mujer de aproximadamente 60 años se asomara por la ventana de su residencia y empezara a lanzar billetes de diferentes denominaciones.

"Yo iba caminando por el sector cuando vi a toda esa gente que se empujaba y decían que les estaba lloviendo dinero. Yo me acerqué, pero no pude agarrar nada de tantos empujones", aseguró un transeúnte.

Después de lo sucedido, llegaron los hijos de la mujer, quienes controlaron la situación y le solicitaron a las personas que devolvieran el dinero.

"Yo no alcancé a llegar cuando la señora estaba arrojando dinero, pero me dijeron que ella había dicho que a las 3:00 de la tarde volvía a asomarse a la ventana, y por eso me estaré hasta las 4:00 para ver si tira más plática”, aseguró Carlos, residente del sector.

Al sitio llegaron dos psicólogas de la alcaldía y uniformados de la policía quienes indagaron a los familiares.

