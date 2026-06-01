Mujer perdió el control de su camioneta y chocó contra una fonda en Quindío: un joven murió

En Barragán, Quindío, cámaras de seguridad captaron el momento en que una conductora perdió el control de una camioneta y chocó contra una fonda.

En el accidente, un joven de 28 años falleció y dos personas, incluyendo la conductora, terminaron heridas.

De acuerdo con el informe del Instituto Departamental de tránsito del Quindío, los lesionados fueron identificados como: Daniela Suárez Sepúlveda, de 21 años de edad, quien fue trasladada al hospital Santander de Caicedonia.

Al mismo centro asistencial llegó Erika Martinez, de 51 años de edad, la conductora de la camioneta con placas GSN 001.



La víctima mortal

Las autoridades de tránsito también identificaron a la persona que falleció como Víctor Alfonso Rodríguez Coy, de 28 años, cuando era trasladado al hospital Santander de Caicedonia

Los motivos del accidente

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En las imágenes grabadas por una cámara de seguridad en el sector se ve la camioneta blanca ingresando a alta velocidad a la zona de la fonda para luego incrustarse en la fachada de la antigua casa de bahareque y teja de ladrillo.

Las autoridades de tránsito quindianas tratan de determinar en que condiciones iba la conductora, su vehículo o qué le hizo perder el control del automotor.