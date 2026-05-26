Tragedia en Yarumal, Antioquia: una bebé murió en un accidente de tránsito

En el Norte antioqueño hay tristeza por la muerte de una bebé que era transportada en un camión, mismo que habría sufrido fallas técnicas que provocaron que el vehículo cayera por esta zona de difícil acceso en el municipio de Yarumal.

La información que se ha conocido hasta el momento es que el camión tuvo problemas en las últimas horas en vías terciarias del corregimiento Loma del Llano de Ochalí, en donde los habitantes del sector deben, incluso, usar una garrucha para movilizarse más fácil.

Sin embargo, el viaje de la bebé de 18 meses, su mamá y un mujer más terminó en tragedia luego de que vehículo fallara, generando la caída de las personas en esta zona limítrofe con San Andrés de Cuerquia.

El alcalde de Yarumal, Cristián Cespedes, mencionó que antes de ocurrido el accidente ya las autoridades estaban en la construcción de un puente para evitar el uso de la garrucha y así mejor el tránsito por la zona.



"De hecho, en este momento se está construyendo un puente por parte de la Alcaldía Municipal porque el único medio de acceso es una garrucha", manifestó el mandatario.

Por ahora se ha conocido que una de las mujeres heridas es atendida en un centro asistencial de Yarumal, mientras que la otra persona herida se espera sea trasladada en las próximas horas a la ciudad de Medellín debido a la complejidad de sus lesiones.