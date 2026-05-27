Murió Mía Khataleya, bebé de 6 meses que habría sido maltratada en El Espinal, Tolima

El país despertó este miércoles 27 de mayo de 2026 con una noticia que estremece y enluta. A las 12:00 del mediodía fue confirmada la muerte de Mía Khataleya Ramírez López, una bebé de apenas seis meses cuya corta vida terminó en medio de circunstancias que hoy son materia de investigación por un presunto caso de violencia física y abuso sexual en El Espinal, Tolima.

La historia de Mía comenzó a hacerse visible apenas horas antes, en la tarde del martes, cuando ingresó de urgencia al Hospital San Rafael en estado crítico que, según el personal médico, evidenciaba signos alarmantes de agresión. De inmediato fue activado el protocolo de Código Blanco, reservado para víctimas de violencia sexual.

El primer reporte clínico, entregado por la secretaria de Salud del Tolima, Ingrid Katherine Rengifo Hernández, fue contundente y devastador: la menor presentaba traumas en sus extremidades, fracturas y señales compatibles con un presunto abuso. “Llegó en una condición muy difícil”, señaló la funcionaria, quien confirmó que todo el equipo médico, psicológico y asistencial fue desplegado para intentar salvarle la vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, la gravedad de las lesiones terminó imponiéndose.



Confirmación oficial y rechazo de las autoridades

La confirmación del fallecimiento fue entregada por el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, quien en declaraciones públicas no ocultó su indignación: “Hoy tenemos que entregar una noticia lamentable. La niña Mía Khataleya falleció a las 12 del día. Esto es un asesinato”, afirmó, tras recibir el reporte oficial de la clínica donde era atendida en Ibagué.

El mandatario calificó el hecho como un acto de barbarie y aseguró que ya fue activado un despliegue articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para dar con los responsables. Además, ratificó una recompensa de 10 millones de pesos para quien suministre información que permita su captura.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades confirmaron que familiares cercanos, incluida la madre de la menor, han sido entrevistados por unidades de la SIJIN en busca de esclarecer el entorno en el que ocurrió la agresión.

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Una historia que conmocionó en horas

El caso se conoció sobre las 5:30 de la tarde del martes 26 de mayo, cuando la bebé fue trasladada de urgencia al hospital. Su estado generó alarma inmediata entre los profesionales de la salud, quienes evidenciaron signos de violencia extrema que no solo comprometían su integridad física, sino que también revelarían una posible agresión sistemática.

Desde ese momento, el caso provocó una reacción inmediata de rechazo entre la ciudadanía y las autoridades locales y departamentales, que exigieron celeridad para evitar que el crimen quede en la impunidad.

Dolor e indignación desde la Gobernación

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, también se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de dolor:

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“Nos duele el alma. La niña de tan solo seis meses… hoy perdió la vida. No soportó la crueldad de un acto que jamás debió ocurrir”, expresó.

La mandataria hizo un llamado contundente a las autoridades judiciales para que el responsable sea capturado y condenado con todo el peso de la ley. Además, reiteró la obligación de la sociedad de proteger a la niñez.

Un caso que exige respuestas

La muerte de Mía Khataleya no solo deja a una familia destrozada, sino que abre un nuevo capítulo de indignación nacional frente a la violencia contra los menores en Colombia. Mientras Medicina Legal avanza en la determinación exacta de las causas del deceso, el país exige justicia.