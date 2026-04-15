“Necesitamos contundencia, precisión y resultados": gobernadora del Tolima a Fuerza Pública

En medio de los actos de celebración por el aniversario 165 del departamento, desde el municipio de Fresno, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , elevó un enérgico reclamo a la Fuerza Pública por el deterioro reciente del orden público, marcando un punto de inflexión en la política de seguridad regional.

Con un tono firme, la mandataria dejó claro que, aunque mantiene su respaldo institucional, los resultados actuales no responden a la gravedad de la situación.

“Los resultados no han sido suficientes. El deterioro del orden público reciente no tiene justificación. No podemos normalizarlo, no podemos aceptarlo”, sentenció ante autoridades civiles y militares.

En su intervención, Matiz Vargas trazó una línea de exigencia directa a los comandantes de Policía, Ejército y Fuerza Aeroespacial, a quienes pidió acciones concretas, judicialización efectiva y golpes contundentes contra las estructuras criminales que afectan al departamento.



Sin embargo, en medio del llamado de atención, la gobernadora también hizo una declaración enfática de respaldo a la institucionalidad, destacando una de las frases más fuertes de su discurso:

“A nuestros coroneles, a nuestra Fuerza Pública: ustedes cuentan con todo mi respeto, con todo mi respaldo y con toda mi lealtad; soy una aliada, soy su coequipera y camino de su mano” .

La mandataria insistió en que la seguridad no puede quedarse en el discurso, sino que debe traducirse en resultados medibles para la ciudadanía.

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“Necesitamos contundencia, necesitamos precisión, necesitamos resultados y esos resultados los esperamos ya”, indicó la mandataria.

El pronunciamiento se da en un contexto de preocupación por múltiples delitos que vienen impactando al Tolima, como el aumento de la extorsión a comerciantes, hurtos, violencia intrafamiliar, lesiones personales, amenazas, delitos sexuales, así como casos de desapariciones y actividades ilegales como la minería ilícita.

Matiz fue enfática en que la respuesta del Estado debe ser inmediata y efectiva.

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“Quien le hace daño al Tolima tiene que responder, tiene que ser capturado, judicializado y sancionado. Esa tarea es indelegable, porque la paz no se defiende con discursos, se defiende con decisiones” .

La comunidad tolimense expresa su creciente preocupación ante la ola de hechos que vienen afectando la seguridad y la convivencia en el departamento.

Casos como la captura de alias 'Chapolo', la minería ilegal y situaciones inusuales como presuntos hechos de brujería en El Espinal generan inquietud entre los ciudadanos.

A esto se suman problemáticas aún más sensibles, como la desaparición de seis jóvenes en Mariquita y el caso de una joven desaparecida desde hace más de un año en Fresno, autoridades ofrecen una recompensa de hasta 35 millones , hechos que mantienen en alerta a las familias y comunidades.

Asimismo, comerciantes y habitantes advierten sobre el aumento de la extorsión, el hurto a personas, la violencia intrafamiliar, las lesiones personales, las amenazas y una preocupante alta tasa de delitos sexuales.

Frente a este panorama, la ciudadanía hace un llamado urgente a las autoridades para que se adopten acciones contundentes que permitan frenar estos delitos y devolver la tranquilidad a los territorios.

El mensaje de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, lanzado en un escenario simbólico como la celebración del departamento, deja claro que la seguridad entra en una fase de exigencia total, con presión directa por resultados urgentes frente a la criminalidad.