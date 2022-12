Ni el ministro de Defensa tiene tantos escoltas: Santos sobre queja de Londoño

El presidente Juan Manuel Santos revisó este sábado en Cartagena la operación de la sala de vigilancia en compañía de las autoridades locales.



En la Ciudad Heroica se refirió a la queja del exministro Fernando Londoño, que aseguró en su programa radial que con la decisión de la Policía Nacional de removerle 7 de sus escoltas, están poniendo en riesgo su vida, y que era prácticamente una sentencia de muerte.



El presidente Santos empezó resaltando la actitud contraria del director del diario El Tiempo, Roberto Pombo, que afirmó que no necesitaba más su cuerpo de seguridad.



“El director de El Tiempo llamó a la oficina de Juan Fernando Cristo y dijo que devuelve sus escoltas, lo llamaron a preguntarle qué pasó y dijo que no tenía ya la necesidad, y que esas personas deben cuidar el resto de los colombianos, qué buen ejemplo”, dijo Santos.



Refiriéndose exministro de internar Fernando Londoño el mandatario señaló que “hay otros que, por sacar pecho, están exigiendo más seguridad, hay uno que tenía 24 escoltas y se lo bajaron a 17 y dijo: el gobierno me decreto la muerte, hágame el favor, cuando el ministro de defensa tiene 2 escoltas, y este 17. Por Dios, General Nieto, haga un trabajo pormenorizado y la gente que no necesita escoltas se le van a quitar para proteger al resto de la ciudadanía”.



El Presidente Santos pidió al General Nieto, director de la Policía Nacional medir cuidadosamente quiénes tienen necesidad del esquema de seguridad para de lo contrario, removerlo y ponerlo al servicio de la ciudadanía.



Escuche en este audio más información sobre:



-El Gobernador del departamento del Atlántico señaló que los homicidios registrados en el suroccidente de Barranquilla podrían estar relacionados con la libertad de 231 reclusos el 23 de diciembre de las cárceles y la incautación de una tonelada de coca.



-27 familias damnificadas en el sur del Tolima deja el desbordamiento de una quebrada.



-El 90 por ciento de la mitad oriental de la ciudad de Mosul, principal bastión del grupo yihadista Estado Islámico en Irak, está ya en manos de las fuerzas gubernamentales.



-Con el colombiano Santiago Arias como titular, el PSV juega a esta hora por la fecha 18 de la liga holandesa.

