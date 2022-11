¿Nicaragua está en su derecho de construir canales interoceánicos? Debate

con Colombia ¿Coincidencia? ¿Tienen lugar las reclamaciones colombianas?

“Estaba en su derecho incluso desde antes. El fallo no afecta posibilidad de construir el canal. El tema de las aguas no impide el tránsito de aguas. Nicaragua no necesitaba del fallo para hacer el canal”, aseguró Héctor Riveros.

“Cualquier país está en su derecho de utilizar su territorio. Otra cosa es que ese territorio tenga efectos ambientales sobre otros”, manifestó Laura Gil.

“Esto no tiene ninguna importancia en el litigio. Es tratar de alegar algo que ya sucedió”, coincidió Nicolás Uribe.

