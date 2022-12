Nicolás Maduro insiste en que la electricidad en Venezuela la corta la oposición

de "sabotaje" y aseguró tener pruebas para demostrarlo.

“Aquí están las pruebas, aquí están parte de las pruebas", dijo mientras mostraba unas fotos del conductor que se desprendió del tendido eléctrico en el estado Guárico (centro) y causó un cortocircuito que derivó en el apagón.

Acompañado por el ministro de Energía, el mandatario señaló en una intervención televisada que "jamás" en los 30 años de funcionamiento del sistema afectado se produjo una falla de ese tipo y dijo tener "una hipótesis muy cercana de cómo pudieron romper este conductor".

"Hay trabajadores aquí que tienen 20, 25 años preparados para actuar frente una circunstancia como esta y nunca les había tocado actuar porque estos son sistemas muy seguros que solo con un sabotaje pueden ser vulnerados a este nivel", manifestó.

El mandatario pidió buscar a los "responsables directos" y preguntarse a "quién beneficia quitarle la electricidad a todo un pueblo".

Según Maduro, con el apagón "sectores de la derecha" querían llevarlo "a decretar un estado de emergencia y suspender las elecciones" municipales de este domingo, cuando dijo estar dispuesto a ir a votar hasta con una vela si fuera necesario.

"No me queda duda que el móvil del crimen era llevarnos a una oscuridad de varios días (...), no lo van a lograr", dijo.

El apagón dejó sin luz durante algunas horas de la noche del lunes a varios estados del centro y occidente de Venezuela, debido a un fallo en la misma conexión eléctrica que generó una situación similar hace tres meses.

Inmediatamente tras el apagón, Maduro puso en emergencia a la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) y a los cuerpos de seguridad, y hoy reiteró que se mantienen en máxima alerta para garantizar la seguridad del sistema eléctrico.

Con EFE.