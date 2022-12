Ninguno tiene la razón en pelea por desempleo: expertos sobre Gobierno y Claudia López

Mientras el país espera salir del sótano económico en que lo sumergió la pandemia, no cesa el cruce de acusaciones entre el Gobierno Nacional y la alcaldesa Claudia López, quien aseguró que es responsabilidad del presidente Iván Duque que Colombia supere el pico del desempleo, mientras que el secretario general de Palacio, Diego Molano, le recordó que la responsabilidad es de todos y que además, la capital superó el promedio nacional en esta materia.

El economista Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá, aseguró que ni la alcaldesa Claudia López ni el Gobierno tienen la razón, ya que el tema del desempleo no se resuelve tirándose la pelota, pues esta problemática no se soluciona sólo con la intervención del aparato público, teniendo en cuenta que el desempleo es esencialmente privado.

El experto indicó que el Gobierno hace mal en responder así, porque no les puede poner el ritmo a los mandatarios locales, pidiendo que se abra todo cuando el comportamiento de la curva es diferente en cada región y cuando hay que tomar medidas de prevención.

“Ninguno de los dos tiene la razón. El tema del desempleo es un tema general que no lo resuelve el aparato público, el desempleo es esencialmente privado. El Gobierno Nacional no le puede poner el ritmo a los mandatarios locales, el tema es que no les pueden decir que se abra todo cuando el país que es el sexto en el mundo en número de contagios”, dijo el exsecretario de Hacienda.

También habló Juan Nicolás Garzón Acosta, profesor de economía en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, y magister en economía aplicada; aseveró que este constante señalamiento es dañino para el país, que en este momento necesita coordinación entre el Gobierno y los mandatarios locales para combatir el desempleo.

“Termina siendo muy nocivo (…) El asunto es que las grandes decisiones y la gran orientación de la política pública depende también de la capacidad que se tenga en la coordinación de esta. Cuando estamos hablando de una ciudad que económicamente es tan significativa como Bogotá , y estamos hablando del Gobierno Nacional, pues el problema es coordinación”, aseguró Garzón.

