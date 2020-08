En el Concejo, Centro Democrático se declaró en oposición abierta a Claudia López

Por: Redacción Digital BLU Radio

En una comunicación firmada por los concejales Andrés Eduardo Forero, Diana Marcela Diago, Jorge Luis Colmenares, Humberto Amín y Oscar Jaime Ramírez, los cabildantes se manifestaron.

“En menos de un año Claudia López ha incumplido numerosas promesas de campaña y su nostalgia por su ejercicio senatorial la han hecho privilegiar las declaraciones altisonantes sobre temas de interés nacional por encima de la resolución de los problemas concretos que hoy afectan a los bogotanos”.

Asimismo, explicaron su preocupación por temas como la seguridad ciudadana y el manejo que la Alcaldía le ha dado a la crisis social por la pandemia del coronavirus.

“Mientras que durante el primer semestre en el resto del país los homicidios bajaron un 13%, en Bogotá, a pesar de casi 3 meses de cuarentena, aumentaron un 2% y el hurto a bicicletas se disparó alcanzando un incremento del 20%. Hoy, triste es decirlo, el miedo se ha apoderado de los bogotanos”, dijeron los cabildantes.

Los cabildantes también se refirieron al manejo de la pandemia.

“La alcaldesa no aprovechó la cuarentena para fortalecer debidamente la red hospitalaria de la ciudad. Si no fuera porque el Gobierno Nacional entre junio y julio entregó a la ciudad oportunamente 730 ventiladores (…), Bogotá no hubiera contado con las Unidades de Cuidados Incentivos suficientes para enfrentar el pico de la pandemia.

A esta declaración de oposición, el distrito respondió a través del secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien se refirió sobre el tema a través de su cuenta en Twitter.

“Respetamos la decisión del Centro Democrático de formalizar en el Concejo de Bogotá su postura de oposición a la Administración Distrital. Desde Bogotá brindaremos todas las garantías para su ejercicio democrático y estamos dispuestos a construir en medio de las diferencias”.

Otros sectores políticos en el Concejo como el Partido Liberal, dijo que espera que al final de estas diferencias lo importante es que gane la ciudad. El concejal Samir Abisambra, también se manifestó.

“Es una decisión de partido que el estatuto de la oposición lo permite, vamos a ver ahora como quedan las fuerzas políticas al interior del Concejo y esperamos que esta decisión le favorezca a la ciudad”.

