No acepto ni insinuaciones ni órdenes de Andrés Pastrana: MinHacienda

Lucia Ramírez como su candidata y decidieron no apoyar la aspiración reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos.

Cárdenas fue enfático al asegurar que aunque hace parte del Partido Conservador, so presencia en la gabinete del presidente Santos depende únicamente del primer mandatario y no de “insinuaciones del expresidente Pastrana, por las cuales, con todo respeto, no me guío ni acepto”.

Agregó que actualmente no se siente identificado ni representado con su Partido Político pues “no se están ofreciendo garantías, ni se dan los debates mínimos sobre las tesis, y mucho menos se confrontan las alternativas”.

Aclaró que “me encuentro marginado en temas políticos” por lo que actualmente no se encuentra en posición de opinar sobre el ámbito pero fue tajante al afirmar que comparte completamente la visión del Gobierno Santos y “únicamente respondo a él”.

Sobre el tema de la ‘mermelada’ aseguró que “no hay por qué malinterpretar las situaciones, si el Gobierno lleva proyectos a las regiones es para lograr el avance del país” y afirmó que si hay corrupción o desvío de dineros “somos los primeros interesados en saberlo”.

Tras la designación de Ramírez como candidata presidencial de los conservadores, algunos integrantes de la mesa directiva del partido, celebraron que los azules se presenten a las urnas con candidato propio y afirmaron que esta es apenas la primera de las varias derrotas que le esperan al presidente Santos.

Durante las intervenciones previas a la votación, los asistentes a la convención conservadora abuchearon al senador Roberto Gerlein cuando intentó promover el apoyo a la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Después de este capítulo el veterano congresista costeño explicó a la prensa que abandonó el recinto reiterando que nunca existieron garantías.