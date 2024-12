"No actué criminalmente, nunca he conocido un paramilitar": empresario Luis Gallo ante JEP

El Fondo Ganadero de Córdoba era una entidad mixta y algunos de sus miembros han reconocido alianzas con el paramilitarismo para despojar miles de hectáreas de tierras en Tulapas, una subregión del Urabá. Este caso está siendo investigado por la JEP y allí se han presentado Benito Osorio, gerente del Fondo, Benito Molina, quien fue el presidente, y el empresario Luis Gonzalo Gallo, quien hizo parte de la junta directiva.

Gallo, en las últimas horas, se presentó nuevamente ante la JEP, y en una audiencia conocida en primicia por Blu Radio el empresario entregó información que ha recopilado sobre el estado en el que se encuentran algunos bienes que pertenecieron al Fondo, sin embargo, también dijo que él no autorizó ni hizo parte del lavado de activos, del cual si habrían hecho parte Osorio y Molina.

"El Fondo cuando tomó la decisión de comprar Tulapas, de comprar incluso las 6.000 hectáreas que no se compraron, tenía en caja suficiente plata para comprar todas esas hectáreas, ahí no hubo lavado de activos. El lavado de activos fue una cosa que se conformó en el concierto que se creó entre Benito Molina, Benito Osorio y Sor Teresa Gómez. Pero como miembro de una junta directiva responsablemente aprobé una decisión de comprar y hacer una inversión estando la plata disponible y liquida en el Fondo y eso también empata con el decrecimiento del ganado, el ganado seguía cayendo en número porque o tienes ganado o tienes plata", dijo Gallo ante la JEP.

Por otro lado, Gallo aseguró que él no quería enriquecerse con el Fondo Ganadero de Córdoba, pues asegura que en total no tuvo más del 3% de las acciones.

"Nosotros comenzamos a comprar acciones en el año 93 y terminamos de comprar los 10 millones y pico de acciones en el año 94, eso no fue una sola compra ni un solo cheque, fueron compras durante todos los meses de esos dos años, en ese momento estábamos pagando entre 5 pesos por acción, 10 pesos por acción, eso no era mucha plata eran 4, 5 millones de pesos...Yo nunca tuve, en la época en que se tomó la decisión de comprar tierras, más del 3% de las acciones del Fondo Ganadero de Córdoba, y es absolutamente falso que para mi fuera perentorio enriquecerme a través del Fondo Ganadero de Córdoba porque no era posible, con el 3% no era posible", agregó Gallo.

En el mismo sentido el empresario manifestó que él no mandaba en la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba y que por eso tampoco la podría controlar e insistió en que ningún momento actuó "criminalmente", pero que sí quiere participar en un proceso de reparación a las víctimas.

"¿Por qué he insistido tanto en reparar a las víctimas si a la vez he insistido en que no soy máximo responsable ni conocedor del plan criminal cuando se diseñó?, por una sencilla y simple razón: porque fui miembro de una junta directiva de una empresa que fue cooptada para comprar unas tierras que no debió comprar, entonces si moralmente y humanamente puedo aportar a que ese daño se pueda resarcir en algo considero importante hacerlo. Nunca he considerado que deba ser con mi capital sencillamente porque yo no actué criminalmente, puede que haya entidades jurídicas que lo consideren, pero hasta que eso no haya sido demostrado, que no sé si va a ser demostrado o no, me he mantenido en esa línea, pero sí siento que tengo una cantidad de conocimientos y experiencias y a personas que les podría interesar un proyecto de reparación integral en Urabá con esta población de Tulapas" explicó el empresario.

Además, finalizó asegurando que él no conoce paramilitares, que a la única persona cercana a las Autodefensas que conoce es a Sor Teresa Gómez, cercana a los Castaño. Sobre este tema dijo que posteriormente lo explicaría a la JEP.

"Vuelvo a insistir que jamás he tenido relación con el paramilitarismo, nunca he conocido a un paramilitar como tal; lo más cercano que he estado es a Sor Teresa Gómez, después seguramente hablaremos de eso" dijo Gallo ante la magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez.

Versiones de Benito Osorio y Benito Molina ante la JEP

Lo dicho por Luis Gonzalo Gallo en esta versión voluntaria ante la JEP contrasta con la información que han entregado ante este tribunal Benito Osorio y Benito Molina. Durante una versión en el 2022, Molina dijo que la junta del fondo era mayoritariamente paramilitar y sobre Gallo aseguró que el empresario habría ido a reunirse con paramilitares de la casa castaño para hablar sobre la compra de tierras.

En este momento la JEP avanza en las investigaciones del caso Tulapas, en ese proceso, la magistratura deberá contrastar las versiones entregadas por los miembros y directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, que en algunos casos tienen elementos diferentes e incluso versiones encontradas frente a lo sucedido.