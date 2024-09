“No busque fantasmas donde no existen”: Cepeda desmiente afirmaciones de Petro

Luego de que desde Armenia, el presidente Gustavo Petro dijera nuevamente que hay una orden para tumbarlo del poder, mencionando al presidente del Senado, Cepeda se pronunció y aseguró que el Congreso de la República, como poder independiente y autónomo, seguirá cumpliendo con su misión constitucional sin distraerse de su rumbo.

“Presidente, cómo se ve que usted no conoce el talante democrático del Congreso de la República. Acá no jugamos con la democracia. Usted debe terminar su periodo y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted. Nosotros no tomamos atajos ni debilitamos la institucionalidad. En lugar de buscar fantasmas que no existen lo invito a que se concentre en los resultados que el país espera”, dijo a través de su cuenta de X.

Al respecto, el partido Conservador del que hace parte Cepeda también se refirió y afirmó que han defendido siempre la institucionalidad, la democracia y la separación de poderes sin condicionamientos, dando respaldo así a Cepeda.

“Señor presidente, las acusaciones temerarias contra las otras ramas de poder no le hacen bien al país y tampoco son coherentes con lo que usted tanto afirma estar buscando con un acuerdo nacional”.

Dentro de este contexto, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca mostró apoyo al presidente Petro y añadió que “conmigo no cuenten para que el presidente no termine su periodo. Yo creo que debemos estar atentos, pues es claro que un sector del país no quiere que el Gobierno ande de ninguna manera”.

Dice también que lo correcto, según él, es ayudar para que al presidente le vaya bien y luego si mirar qué pasa con las elecciones del año 2026.

“Veo a más de uno pensando en las elecciones y no en las próximas generaciones. Garantizar que el presidente termine su periodo constitucional debe ser un compromiso de país, defender la democracia no es una cuestión de derechas ni de izquierdas. Defender la voluntad popular es fundamental para nuestro país”, aseguró Salamanca.

Por último señaló que es primordial ayudar a corregir lo que él considera que va mal, y además reconocer los logros de un gobierno que está pensando en quienes más lo necesitan.

“El saboteo no le hace mal a un presidente, no soluciona los problemas de la gente y le hace daño a un país”.