Petro insiste en que "quieren tumbarlo" y poner al presidente del Senado en su reemplazo

Desde Armenia, Quindío, en un evento propiciado por el Ministerio de las TIC, el presidente Gustavo Petro aseguró que la posible investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en su contra y las supuestas versiones difundidas por la prensa sobre este tema lo que quieren es instalar en la mente de los colombianos la idea de que “el presidente violó la ley para producir un proceso político de destitución” en la comisión de acusaciones de la cámara y en su reemplazo delegar al presidente del senado, Efraín Cepeda.

“No quieren que lo digamos porque quieren que cuando destituyan al presidente, la gente descuidada permita que el próximo presidente de la República en este periodo presidencial sea el señor Cepeda, presidente del senado”, dijo el mandatario.

El mandatario insistió en que hay un plan de asesinarlo o tumbarlo y por eso hizo un nuevo llamado a la movilización popular.

"A un golpe de Estado se le responde con una revolución, el pueblo movilizado de una forma generalizada, un pueblo que apunta a tener el poder, y eso es tener el poder de comunicar. Mientras estemos en este gobierno, incluso por directiva presidencial. De la pauta una tercera parte va a medios en redes, una tercera parte a medios tradicionales porque no los vamos a cerrar (...) No somos como los que cerraron cambio o pervirtieron una revista como semana, no somos los que compraron el espectador para arrodillarlo al poder económico, la orden de apoyar a cada periodista en las regiones está dada porque el poder mafioso asesina al comunicador (...) no matan al periodista arrodillado ni al que solo repite como loro la ideología del capital, matan al que critica", dijo.

Cerró su discurso anunciado el fortalecimiento de medios comunitarios entregándoles una tercera parte de la pauta del Estado y, finalmente, hizo un llamando a la movilización y ordenando a los generales no apuntar sus armas contra el pueblo.