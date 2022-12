No condenaron a Mockus por mostrar nalga, menos a mí: concejal de polémico video

Desde Floridablanca, Santander, el presidente del Partido Conservador informó que el concejal de Piedecuesta Emiliano Larrota Mantilla fue suspendido y que el mismo partido inició un proceso disciplinario contra él por las recientes denuncias basadas en un bochornoso video en que se ve al concejal supuestamente bebiendo alcohol en compañía de hombres armados, algo que el propio Larrota dice que no es una medida injusta pero que “si no condenaron a Mockus por mostrar nalga”, menos a él (Lea también: Concejal borracho baila con hombres armados ).

Vea el video divulgado por Noticias Uno aquí .

En diálogo con Blu Radio, el concejal Larrota indicó además que “cualquiera se toma una cervecita, lo que pasa es que hoy día de un mosco vuelven una vaca”. Aseguró también que los hombres armados son familiares suyos, “personas que tienen sus armas con papeles” y que “en todo caso” acatará cualquier decisión que tome el Partido Conservador.

Emiliano Larrota Mantilla concejal del Partido Conservador y actualmente concejal del municipio de Piedecuesta, Santander, se ha visto envuelto en un escándalo por cuenta de un video que enviado por él mismo a sus compañeros del Concejo en que se le ve en supuesto estado de alicoramiento bailando con el torso desnudo en compañía de hombres armados con pistolas y un fusil.

Agregó Larrota que “no estaba borracho” e insiste en que solo estaba “contento en la piscina” de su finca.

¿Quiénes son los hombres armados?

Según el concejal Larrota el lugar en que se ubica su finca es “zona roja, es peligroso” y por eso debía ser prevenido para no exponerse a un asalto.

“A mí no me gustan las armas, hace aproximadamente 15 años no cargo armas. Por eso no tenía ni una sola arma en mis manos, tenía una cerveza y eso no está prohibido, no es un delito tomar cerveza. Estábamos departiendo en nuestra finca privada y no estaba alicorado en ningún momento. Estaba de pie contento en mi finca”, añade.

Respecto a quién grabó el vídeo y porqué se lo envió a otros concejales explicó que “enviar videos a los colegas del Concejo es un cariño de amistad” y que las personas que lo acompañan en las imágenes “no son mafiosos” sino amigos suyos “que pueden ir a declarar en cualquier momento”.

“Es un video inofensivo, estábamos departiendo en mi finca, no hay niños ni nada; yo estaba con mi esposa”, agregó.

Finalizó diciendo que no piensa “que la decisión de suspensión por parte del Partido Conservador sea injusta, ellos tendrán sus razones y yo soy respetuoso de la ley”; sin embargo expresó que “si no condenaron a Mockus por mostrar nalga, menos a mí”.